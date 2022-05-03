Над Вінниччиною українська ППО збила російські ракети

Вибухи над Вінницькою областю, які чули місцеві мешканці - робота української ППО.
3 травня ввечері у небі над Вінницькою областю українські сили ППО збили ворожі ракети.
Про це розповів голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.
"Два хлопки, які чули вінниччани, - це спрацювала наша ППО. Уламки збитих ракет шукають", - повідомив Борзов.
Нагадаємо, що на Львівщині, Вінниччині та Кіровоградщині було чути вибухи.
Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у своєму місті. За його словами, внаслідок ракетного удару по Львову пошкоджено дві електропідстанції.
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