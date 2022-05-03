У Львові пролунали вибухи: що відомо

У Львові пролунали вибухи: що відомо

За словами місцевих мешканців, вибухів було кілька.

Сьогодні, 3 травня, у Львові пролунали вибухи.

За словами місцевих мешканів, вибухів було кілька.

Перед цим у Львівській області була оголошена повітряна тривога.

"Одразу після вибухів зникло світло", - розповіла ТСН.ua місцева мешкана Марія.

Наразі в небі над деякими районами видно дим.

"У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укриттях", - написав мер міста Андрій Садовий.

"За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів", - повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Садовий своєю чергою додав, що у частині міста перебої з електропостачанням.

Нагадаємо, 2 травня окупанти обстріляли Одесу ракетами, потрапили у житловий будинок і церкву, жодних військових об'єктів там не було. В результаті удару загинув 13-річних хлопчик.

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