Во Львове прогремели взрывы: что известно

По словам местных жителей, взрывов было несколько.
Сегодня, 3 мая, во Львове прогремели взрывы.
По словам местных жителей, взрывов было несколько.
Перед этим во Львовской области была объявлена воздушная тревога.
"Сразу после взрывов пропал свет", — рассказала ТСН.ua местная жительница Мария.
В небе над некоторыми районами виден дым.
"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытиях", — написал мэр города Андрей Садовый.
"По предварительной информации, по Львовщине нанесли ракетные удары", — сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Садовый в свою очередь добавил, что в части города перебои с электроснабжением. По его словам, в результате ракетного удара повреждены две электроподстанции.
Напомним, 2 мая оккупанты обстреляли Одессу ракетами, попали в жилой дом и церковь, никаких военных объектов там не было. В результате удара погиб 13-летний мальчик.
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