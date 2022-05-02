Через обстріл Одеси загинула 13-річна дитина, ще одна - травмована

Рашисти знову обстріляли Одесу ракетами і потрапили у житловий будинок і церкву, жодних військових об'єктів тут не було.

2 травня, на яке прогнозували нові атаки росіян, принесло нові жертви, йдеться в ТСН.

Вибух пролунав близько 7-ї вечора у спальному районі. Вибухом зруйнувало житлову будівлю, всередині якраз була родина. Поки відомо про 1 загиблого і 1 потерпілу. Смертельних травм зазнав 13-річний хлопчик, його 17-річна сестра отримала тяжкі поранення, її госпіталізували до лікарні.

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А оскільки у цьому районі дуже щільна забудова, вибухом знесло дах релігійної споруди, яка стоїть поруч. Попередньо, там всередині нікого не було.

На місці влучання ракети виникла пожежа, димом затягнуло сусідні житлові квартали. Після того, як вогнеборці загасили пожежу, рятувальники почали розбирати завали, аби з’ясувати, чи є під ними люди. Нині проводять пошукову операцію.

Нагадаємо, що так само - у житловий будинок - в Одесі росіяни влучили 23 квітня. Епіцентр вибуху прийшовся на нижні поверхи - загинули 8 людей, ще 18 було поранено. Зокрема, серед загиблих опинилася родина - бабуся, мати та 3-місячна дівчинка, а також подружжя, яке чекало на свого первістка, жінка була вагітна. Як і тоді, так і сьогодні військових об’єктів поруч не було.

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