Окупанти обстріляли храм Московського патріархату в Одесі - Данілов

В Одесі ввечері 2 травня російські окупанти завдали ракетного удару по міській інфраструктурі.
Ракета влучила у храм УПЦ Московського Патріархату.
Про це в етері телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
“Що стосується церкви - після атаки рашистів знесло дах. На жаль в Одесі маємо загиблих та поранених. Сьогодні вони, напевно, помщають за 2 травня. Взагалі, їх дуже складно розуміти - чому Одеса. Вони кажуть, що люблять це місто, але починають його потроху знищувати”, - розповів Олексій Данілов.
Нагадаємо, що російські окупанти ракетами обстріляли об'єкт цивільної інфраструктури в Одесі.
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