Україна отримала вакцину проти гепатиту В

Наразі її розподіляють серед областей.

Україна отримала 150 тис. доз вакцини проти гепатиту В.

Постачання здійснили в межах гуманітарної допомоги, передає Центр громадського здоров'я.

Аби маленькі українці могли дотримуватися Національного календаря профілактичних щеплень, а послуга з вакцинації й далі залишалася доступною, передусім вакцину доправляють до пологових будинків. Така пріоритизація дасть змогу захистити від захворювання найвразливіших.

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"Вакцина проти гепатиту В — перша, яку отримує дитина, — наголошує Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України. — Її роблять упродовж 24 годин після народження ще в пологовому будинку. Це щеплення є вкрай важливим, адже малюки до одного року найбільш вразливі до гепатиту В — у цьому віці він у 90% випадків переходить у невиліковну хронічну хворобу. Тому дуже важливо, щоб усі українські діти отримували цю вакцину вчасно. Закликаю лікарів інформувати про це новоспечених батьків", — додали у Центрі.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.