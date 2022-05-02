Украина получила вакцину против гепатита В

Сейчас ее передают в области.

Украина получила 150 тыс. доз вакцины против гепатита В.

Поставки были осуществлены в рамках гуманитарной помощи, передает Центр общественного здоровья.

Чтобы маленькие украинцы могли придерживаться Национального календаря профилактических прививок, а услуга по вакцинации и дальше оставалась доступной, прежде всего, вакцину доставляют в роддомы. Такая приоритизация позволит защитить от заболевания наиболее уязвимых.

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"Вакцина против гепатита В — первая, которую получает ребенок, — отмечает Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины. — Ее делают в течение 24 часов после рождения еще в роддоме. Эта прививка крайне важна, ведь малыши до одного года наиболее уязвимы к гепатиту В — в этом возрасте он в 90% случаев переходит в неизлечимую хроническую болезнь. Поэтому очень важно, чтобы все украинские дети получали эту вакцину вовремя. Призываю врачей информировать об этом новоиспеченных родителей», — добавили в Центре. .

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.