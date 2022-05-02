Данілов пояснив, чому в Україні стався дефіцит пального

Компанії, які займаються постачанням пального до України, не розрахували, через що виник дефіцит пального.

Про це 2 травня під час телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

“Компанії, на жаль, не розрахували на такий патріотизм нашого населення, яке почало швидко повертатися до своїх домівок. Люди приїхали додому, тому був попит на пальне, тому сталася така нестандартна ситуація. Думаю, що найближчим часом ситуація владнається”, - наголосив Олексій Данілов.

Нагадаємо, що перший ленд-ліз допоміг перемогти фашизм, другий - нагадає про це рашизму.

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