Компании, занимающиеся поставкой горючего в Украину, не рассчитали, из-за чего возник дефицит горючего.
Об этом 2 мая во время телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
“Компании, к сожалению, не рассчитали на такой патриотизм нашего населения, которое начало быстро возвращаться в свои дома. Люди приехали домой, поэтому был спрос на горючее, потому произошла такая нестандартная ситуация. Думаю, что в ближайшее время ситуация уладится”, — подчеркнул Алексей Данилов.
Напомним, что первый ленд-лиз помог победить фашизм, второй – напомнит об этом рашизму.
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