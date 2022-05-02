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Данилов объяснил, почему в Украине произошел дефицит горючего

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Данилов объяснил, почему в Украине произошел дефицит горючего

Офис Президента Украины

Компании, занимающиеся поставкой горючего в Украину, не рассчитали, из-за чего возник дефицит горючего.

Об этом 2 мая во время телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Компании, к сожалению, не рассчитали на такой патриотизм нашего населения, которое начало быстро возвращаться в свои дома. Люди приехали домой, поэтому был спрос на горючее, потому произошла такая нестандартная ситуация. Думаю, что в ближайшее время ситуация уладится”, — подчеркнул Алексей Данилов.

Напомним, что первый ленд-лиз помог победить фашизм, второй – напомнит об этом рашизму.

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