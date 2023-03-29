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"Нас розпи*дували": окупанти розповіли про провальний штурм під Бахутом (відео)

"Нас розпи*дували": окупанти розповіли про провальний штурм під Бахутом (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
3347
Час на прочитання
1 хв
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"Нас розпи*дували": окупанти розповіли про провальний штурм під Бахутом (відео)

Фото: скриншот з відео

Окупанти пожалілися на свій провал у штурмі Сіверська на Донеччині.

Російські загарбники розповіли про провальну спробу штурму міста Сіверськ у Бахмутському районі на Донеччині. Так, з 60 окупантів вижило менше 10.  

Відео оприлюднили у соцмережі.

"Ось ми, бл**ь, їдемо, нах*й. З Сіверська, який ніх*я не взяли. Нас розпи*дували, бл*ть. Це поки що все, що залишилося від 60 людей. Ось така от ху*ня у нас…", – поскаржився один із загарбників.

Як видно на відео, з 60 окупантів вижили лише дев’ять солдатів.

Нагадаємо, у Росії депутатка заявила, що окупант, у якого немає пів черепа, "знову рветься на фронт" (фото).

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Дата публікації
Перегляди
3347
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