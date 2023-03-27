Навіщо окупанти "плодять" приватні військові компанії: експерти пояснили

В етері каналу "Ми — Україна" під час телемарафону народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко пояснив, що за цим стоїть.

"Таких ПВК зараз буде організовуватися багато. Вони побачили, що приватні військові компанії є більш ефективними, ніж збройні сили, якщо їх забезпечити ще озброєнням. Ефективність полягає в тому, що люди йдуть туди самостійно, за них не потрібно звітувати перед родичами, коли вони гинуть. Туди можна набирати всякий непотріб, який не завжди візьмеш за законом в лави Збройних сил і, звичайно ж, за них не спитають. Тому, розуміючи, що це ефективно, вони їх набирають, щоб використовувати і заодно утилізувати на полях боїв в Україні. Це історія абсолютна не ідейна. У кожного прошарку тих, хто туди приходить — найманці, в’язні чи люди, у яких не склалося життя — у кожного своя ідея, переважно це гроші. Їх мотивують або грошима, або тим, що випустять на волю, якщо вони виживуть", - сказав він.

"Радіо Свобода" з посиланням на російське видання "Важные истории" повідомляє, що до новоствореного ПВК ввійдуть не зеки.

Неназваний колишній учасник ПВК повідомив виданню, що формально "Конвой" – це БАРС, бойовий армійський резерв, його члени укладають два контракти – один із "Конвоєм", другий – із Міністерством оборони Росії, щоб мати гарантовані виплати у разі поранення чи смерті

Для чого Росія дозволяє створювати ці ПВК - прокоментував Роман Костенко.

"Ми не можемо вірити всьому, що говорить РФ та посиланням на російські ресурси. ПВК "Вагнер" створювалася на початку теж з відставників, офіцерів спецпідрозділів, коли починалася Сирія, Африка. А коли розпочалося велике вторгнення, вони почали туди залучати всіх без розбору. Так само і тут буде ширма, а потім будуть залучатися всі, хто може тримати в руках зброю і хто не нехтує насиллям та тероризмом", - сказав Костенко.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін помилував 5 тисяч ув'язнених, в яких закінчилися контракти із ПВК "Вагнера".

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