У Маріуполі партизани підірвали автомобіль "начальника поліції" Москвіна (відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автівку одного з командирів окупантів – так званого "начальника поліції" Михайла Москвіна.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

За їхніми даними, Москвін був за декілька метрів від автівки, коли вона вибухнула. Він нібито зазнав контузії та вижив.

"Бавовна" у Маріуполі та Мелітополі

У тимчасово окупованих Маріуполі та Мелітополі вранці у понеділок, 27 березня, пролунали вибухи.

Маріупольська міська рада повідомила, що у місті підірвали автомобіль одного з командирів окупантів.

Внаслідок вибухів у Мелітополі зруйновано одразу декілька будівель, які окупували росіяни. За інформацією місцевих жителів, прилетіло по гуртожитку автомоторного технікуму, де перебували російські військові. Також зруйнована будівля так званої Держслужби безпеки окупаційної "влади".

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