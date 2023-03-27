Росіяни змінили тактику атак у Херсонській області - ОК "Південь"

Російські загарбники змінили тактику атак у Херсонській області, зокрема, почали використовувати керовані авіаційні бомби.

Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, завдяки Збройним силах України кількість обстрілів звільненої частини Херсонської області з боку окупантів зменшилася.

"Якщо минулого тижня ми говорили про 90-100 обстрілів за добу, то останніми днями це вже 60-50 обстрілів на добу. Це суттєве зменшення забезпечене результативною роботою по лівому берегу. Ми намагаємося відтиснути ворога якомога далі, зачистити ту 30- кілометрову смугу, з якої ворог уже не зможе атакувати правобережжя", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан вважає, що ротація росіян у Новій Каховці фактично є відходом окупантів, причому з награбованим майном.

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