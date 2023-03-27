Зачем оккупанты "плодят" частные военные компании: эксперты объяснили

В эфире канала "Мы — Украина" во время телемарафона народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко объяснил, что за этим стоит.

"Таких ЧВК сейчас будет организовываться много. Они увидели, что частные военные компании более эффективны, чем вооруженные силы, если их обеспечить еще вооружением. Эффективность заключается в том, что люди идут туда самостоятельно, за них не нужно отчитываться перед родственниками. Туда можно набирать всякий хлам, который не всегда возьмешь по закону в ряды Вооруженных сил и, конечно же, за них не спросят, поэтому, понимая, что это эффективно, они их набирают, чтобы использовать и при этом утилизировать на полях боев в Украине. Это история абсолютная не идейная. У каждого слоя тех, кто туда приходит — наемники, заключенные или люди, у которых не сложилась жизнь — у каждого своя идея, преимущественно это деньги. Их мотивируют либо деньгами, либо выпустят на свободу, если они выживут", – сказал он.

"Радио Свобода" со ссылкой на российское издание "Важные истории" сообщает, что в новосозданные ЧВК войдут не зеки.

Неназванный бывший участник ЧВК сообщил изданию, что формально "Конвой" – это БАРС, боевой армейский резерв, его члены заключают два контракта – один с "Конвоем", второй – с Министерством обороны России, чтобы иметь гарантированные выплаты в случае ранения или смерти

Для чего Россия позволяет создавать эти ЧВК – прокомментировал Роман Костенко.

"Мы не можем верить всему, что говорит РФ и ссылки на российские ресурсы. ЧВК "Вагнер" создавался в начале тоже из отставников, офицеров спецподразделений, когда начиналась Сирия, Африка. А когда началось большое вторжение, они начали туда привлекать всех без разбора. Так же и здесь будет ширма, а потом будут привлекаться все, кто может держать в руках оружие и кто не пренебрегает насилием и терроризмом", — сказал Костенко.

Напомним, президент России Владимир Путин помиловал 5 тысяч заключенных, у которых закончились контракты с ЧВК "Вагнера".

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