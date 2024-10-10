Найпоширеніша причина СЗЧ: військовий юрист вказав на реальну проблему

Причиною переважної більшості випадків, коли військовий самовільного залишає свій підрозділ, є конфлікт з неадекватним чи недосвідченим командиром через "неймовірні накази".

Таку думку висловив учасник проєкту "Пантерівець" військовий юрист Тарас Боровський в ефірі "Новини.LIVE".

Боровський зазначив, що наразі зарано говорити про тенденцію повернення на фронт військових, які вперше вчинили СЗЧ. Але механізм заміни ув'язнення за дезертирство добровільним поверненням до військової служби вже запроваджено і він діє.

Водночас юрист пояснив, що попри дуже серйозне психологічне навантаження, яким дійсно є участь у бойових діях, не можна говорити, що люди цього просто не витримують і тому залишають позиції.

"95% випадків СЗЧ, про які я чув, – це конфлікт між гоноровим бійцем та самодурнем командиром, що віддає якісь неймовірні накази. Розумний, скажімо, і досвідчений сержант або солдат, можливо, хоче внести якусь нотку раціональності у ці накази – і у них виникає конфлікт", – розповів Боровський.

За словами юриста, дуже часто у таких ситуаціях командир користується своїми владними повноваженнями і додає свого підлеглого "до лав тих, хто відмовляється виконувати наказ, або самовільно залишає військову частину чи підрозділ".

"Найчастіше ця ситуація штучно створена командиром. І поки вище командування, скажімо, трішечки не промиє йому свідомість, він часто так вчиняє", – зазначив Боровський.

Ба більше, такі конфлікти з подальшим СЗШ найчастіше трапляються між "зеленим" командиром та "дядьком, який воює 10 років" ще з часів АТО.

"Він просто є солдатом або сержантом, але він дуже досвідчений. Він не є якимось асоціальним і таке інше. Але між ними виникають такі конфлікти. І дуже часто оцей дорослий дядько приходить і скаржиться, що "командир якийсь малий мені буде розповідати, що робити, та я не буду його слухати". Отакі виникають ситуації часто. І вони стають причиною того, що ту чи іншу особу записують в СЗЧ", – наголосив військовий юрист.

Нагадаємо, військовий висловився проти пом’якшення відповідальності за СЗЧ, адже це деморалізує інших військових. Наразі ДБР дійсно починає відкривати кримінальні справи проти військових, які здійснили СЗЧ, але на цьому "все закінчується".

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