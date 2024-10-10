Самая распространенная причина СЗЧ: военный юрист указал реальную проблему

Причиной подавляющего большинства случаев, когда военный самовольного покидает свое подразделение, является конфликт с неадекватным или неопытным командиром из-за "невероятных приказов".

Такое мнение высказал участник проекта "Пантеривец" военный юрист Тарас Боровский в эфире "Новости.LIVE".

Боровский отметил, что пока рано говорить о тенденции возвращения на фронт военных, впервые совершивших СЗЧ. Но механизм замены заключения за дезертирство добровольным возвращением на военную службу уже введен и он действует.

В то же время юрист объяснил, что, несмотря на очень серьезную психологическую нагрузку, которой действительно является участие в боевых действиях, нельзя говорить, что люди этого просто не выдерживают и потому оставляют позиции.

"95% случаев СЗЧ, о которых я слышал, – это конфликт между опытным бойцом и самодуром-командиром, который отдает какие-то невероятные приказы. Умный, скажем, и опытный сержант или солдат, возможно, хочет внести некую нотку рациональности в эти приказы – и у них возникает конфликт", – рассказал Боровский.

По словам юриста, очень часто в таких ситуациях командир пользуется своими властными полномочиями и добавляет своего подчиненного "в ряды тех, кто отказывается выполнять приказ, или самовольно покидает воинскую часть или подразделение".

"Зачастую эта ситуация искусственно создана командиром. И пока высшее командование, скажем, немного не промоет ему сознание, он часто так поступает", — отметил Боровский.

Более того, такие конфликты с последующим СЗЧ чаще всего случаются между "зеленым" командиром и "дядькой, который воюет 10 лет" еще со времен АТО.

"Он просто является солдатом или сержантом, но он очень опытный. Он не является каким-то асоциальным и так далее. Но между ними возникают такие конфликты. И очень часто этот взрослый дядька приходит и жалуется, что "командир какой-то малый мне будет рассказывать, что делать, да я не буду его слушать". Такие возникают ситуации часто. И они становятся причиной того, что то или иное лицо записывают в СЗЧ", — подчеркнул военный юрист.

Напомним, военный высказался против смягчения ответственности за СЗЧ, ведь это деморализует других военных. В настоящее время ДБР действительно начинает открывать уголовные дела против военных, совершивших СЗЧ, но на этом "все заканчивается".

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