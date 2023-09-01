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НАЗК внесло PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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НАЗК внесло PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни

Фото: Pepsi (https://www.pepsico.com)

Попри заяви про скорочення свого бізнесу, компанії продовжують працювати в РФ.

НАЗК внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars, які не вийшли з російського ринку, до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться в офіційній заяві НАЗК.

Як зазначається, попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, вони продовжують працювати в РФ, сплачуючи податки та підтримуючи економіку агресора.

“Ймовірно, виробники Lay's, Pepsi, Sandora, Snickers, M&M's, Twix, Mirinda та багатьох інших відомих брендів солодощів, чипсів та газованих солодких напоїв самі не обрали, чи підтримують вони агресію та авторитаризм, або займають позицію соціально-відповідального бізнесу.  Окрім збільшення своїх доходів в росії за перший рік повномасштабного вторгнення, обидві компанії активно шукають нових співробітників в рф.  Крім того, за інформацією зі ЗМІ, продукція однієї з компаній була знайдена в харчових пайках російських солдатів”, - розповіли НАЗК.

Нагадаємо, що під Москвою горить цех з виробництва електроніки для ракет після нальоту БПЛА.

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Дата публікації
Перегляди
114
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