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Не відступаємо, а маневруємо: Міноборони - про наступ росіян на сході

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Не відступаємо, а маневруємо: Міноборони - про наступ росіян на сході

Фото: Getty Images

В Міноборони прокоментували інформацію про повномасштабний наступ російських військ на сході.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник пояснив, що на деякий ділянках окупанти дійсно отримали тимчасовий успіх, але чутки про масовий відступ ЗСУ – безпідставні.

Про це Мотузяник розповів в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Безумовно, на окремих напрямках російські угруповання мають тимчасовий тактичний успіх і, в принципі, це не є таємницею. Але те, що українські війська відступають – це абсолютно неправильне трактування цих дій", – зазначив речник Міноборони.

За його словами, на окремих ділянках українські підрозділи ведуть маневрену оборону.

"Тобто де можна –  відійти вбік, змінити позиції, за настання сприятливих умов –  провести контрнаступальні дії. Там є певні території і населені пункти, які можуть переходити з рук у руки. Там дуже динамічна ситуація, тому я не підтверджую трактування того, що українська армія начебто там відступає. Це абсолютно не так", –  наголосив Мотузяник.

Раніше в Міноборони описали плани окупантів на Сєвєродонецькому напрямку.

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