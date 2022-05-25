Не отступаем, а маневрируем: Минобороны – о наступлении россиян на востоке

Не отступаем, а маневрируем: Минобороны – о наступлении россиян на востоке

В Минобороны прокомментировали информацию о полномасштабном наступлении российских войск на востоке.

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник объяснил, что на некоторых участках оккупанты действительно получили временный успех, но слухи о массовом отступлении ВСУ – безосновательны.

Об этом Мотузяник рассказал в Медиацентре Украина- Укринформ.

"Безусловно, на отдельных направлениях российские группировки имеют временный тактический успех и, в принципе, это не секрет. Но то, что украинские войска отступают — это абсолютно неправильная трактовка этих действий", — отметил спикер Минобороны.

По его словам, на отдельных участках украинские подразделения ведут маневренную оборону.

"То есть где можно – отойти в сторону, изменить позиции, при наступлении благоприятных условий – провести контрнаступательные действия. Там есть определенные территории и населенные пункты, которые могут переходить из рук в руки. Там очень динамичная ситуация, поэтому я не подтверждаю трактовку того, что украинский армия якобы там отступает. Это совершенно не так", — подчеркнул Мотузяник.

Ранее в Минобороны описали планы оккупантов на Северодонецком направлении.

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