Американский политик намекнул Путину на конец морского боя

Республиканец Борис Пинкус рассказал, могут ли США направить свои корабли в Черное море.
Великобритания 24 мая на встрече с Литвой рассмотрела план отправки военных кораблей в Черное море. Они будут сопровождать суда, экспортирующие украинское зерно. Так, по данным британской газеты The Times, страны предлагают путь разблокировки морских портов Украины.
О том, могут ли США направить свои корабли в Черное море, рассказал лидер республиканской партии по 45 избирательному округу Нью-Йорка Борис Пинкус в интервью на YouTube-канале "Украина 24".
"Планы лежат на столе у министра обороны США"
"Мне кажется, что это неизбежно – хотим мы того или нет. Наши корабли (США – ред.) более приспособлены к подобным вещам – и оборонительным, и атакующим. При том, что британцы тоже достаточно сильны в этих вопросах. Однако, я думаю, что наши крейсеры там уже давно находятся, в этой близости – и они очень быстро могут войти в театр действий", – рассказал он.
По словам Пинкуса, такие планы лежат на столе у министра обороны США Ллойда Остина.
"Об этом говорилось еще, я помню, в Комитете по вооружению Конгресса – это было еще больше месяца назад. Поэтому думаю, что американцы даже возглавят обеспечение такого коридора – я не сомневаюсь в этом".
Напомним, в Черном море выросло количество российских кораблей с крылатыми ракетами.
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