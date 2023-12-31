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Нічна атака: у Генштабі розповіли про збиті ворожі цілі

Нічна атака: у Генштабі розповіли про збиті ворожі цілі

Атака дронів-камікадзе "Шахед" / Фото з відкритих джерел

Росіяни знову випустили безпілотники.

Увечері, 30 грудня, Росія розпочала чергову масову повітряну атаку дронами по Україні.

Про це повідомив Генштаб.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed-136/131". Наші оборонці знищили 21 ударний дрон", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі ЗС РФ атакували дронами Харків. Місцеві жителі чули звуки вибухів. 

Очільник поліції Харківської області Володимир Тимошко сказав, що один із дронів влучив у житлову будівлю, ще один безпілотник влучив у будівлю соціальної інфраструктури.

Нагадаємо також, що 29 грудня Російська Федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети по мирних містах. Про всі подробиці читайте у новині.

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