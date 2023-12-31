Генштаб оновив втрати росіян: мінус ще понад 900 осіб

Загальні бойові втрати російських загарбників на 31 грудня склали 359 230 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 960 окупантів. Також знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 359 230 (+960) осіб

танків ‒ 5977 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 11070 (+17)

артилерійських систем – 8464 (+30)

РСЗВ – 943 (+4)

засоби ППО ‒ 623 (+2)

літаків – 329

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37)

крилаті ракети ‒ 1709 (+1)

кораблі /катери ‒ 23

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 11292 (+48)

спеціальна техніка ‒ 1268 (+8)

Раніше британська розвідка повідомила, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

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