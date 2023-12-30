Чехія відмовилася від участі в Радбезі ООН через вибухи в Бєлгороді

Росія звинуватила Чехію у наданні Україні боєприпасів, якими начебто було завдано удару по російському місту.

Чехія відмовилася взяти участь в екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке скликає Росія через вибухи в прикордонному з Україною місті Бєлгороді.

Про це написав чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський у мережі Х (раніше — Twitter).

“Ми відмовляємося, щоб нас куди-небудь викликала Росія. Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо”, – написав він.

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Представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що його країна вимагає проведення екстреної зустрічі Радбезу ООН. Він звинуватив Україну у "вбивстві мирних жителів" за допомогою боєприпасів з Чехії і вимагав присутності посла Чехії при ООН на засіданні.

До свого повідомлення він додав твіт колишнього кореспондента російського пропагандистського каналу RT Чея Боуза, який стверджував, що на відео "українська армія, яку підтримує НАТО, бомбардує центр Бєлгорода". Цього пропагандиста знають як активного поширювача фейків про Україну.

Засідання Радбезу ООН, скликане Росією, призначене на 16:00 за нью-йоркським часом (23:00 за Києвом).

Раніше в Міноборони РФ заявили, що Сили оборони України нібито завдали удару ракетами “Вільха” та реактивними снарядами “Vampire” чеського виробництва по російському місту Бєлгороду. Військове відомство держави-агресорки стверджує, що мешканці міста постраждали внаслідок роботи російської ППО, яка збила деякі ракети та снаряди.

Нагадаємо, напередодні, 29 грудня відбулося екстрене засідання Радбезу ООН на прохання України та ще близько 30 країн-членів ООН після найбільшого від початку повномасштабного вторгнення повітряного удару РФ по Україні, який забрав життя 39 жителів України.

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