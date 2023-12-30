Чехия отказалась от участия в Совбезе ООН из-за взрывов в Белгороде

Россия обвинила Чехию в предоставлении Украине боеприпасов, которыми якобы был нанесен удар по российскому городу.

Чехия отказалась принять участие в экстренном заседании Совбеза ООН, которое созывает Россия из-за взрывов в приграничном с Украиной городе Белгороде.

Об этом написал чешский министр иностранных дел Ян Липовский в сети Х (ранее Twitter).

“Мы отказываемся, чтобы нас куда-нибудь вызывала Россия. Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск на Совбезе, мы с радостью придем”, – написал он.

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Представитель России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что его страна требует проведения экстренной встречи Совбеза ООН. Он обвинил Украину в "убийстве мирных жителей" с помощью боеприпасов из Чехии и потребовал присутствия посла Чехии при ООН на заседании.

К своему сообщению он добавил твит бывшего корреспондента российского пропагандистского канала RT Чея Боуза, утверждавшего, что на видео "поддерживаемая НАТО украинская армия бомбит центр Белгорода". Этого пропагандиста знают как активного распространителя фейков об Украине.

Заседание Совбеза ООН, созванное Россией, назначено на 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 по Киеву).

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Силы обороны Украины якобы нанесли удар ракетами "Ольха" и реактивными снарядами "Vampire" чешского производства по российскому городу Белгороду. Военное ведомство государства-агрессора утверждает, что жители города пострадали в результате работы российской ПВО, сбившей некоторые ракеты и снаряды.

Напомним, накануне, 29 декабря состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по просьбе Украины и еще около 30 стран-членов ООН после крупнейшего с начала полномасштабного вторжения воздушного удара РФ по Украине, унесшего жизни 39 жителей Украины.

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