Ночная атака: в Генштабе рассказали о сбитых вражеских целях

Вечером, 30 декабря, Россия начала очередную массовую воздушную атаку дронами по Украине.

Об этом сообщил Генштаб.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа "Shahed-136/131". Наши защитники уничтожили 21 ударный дрон", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью ВС РФ атаковали дронами Харьков. Местные жители слышали звуки взрывов.

Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко сказал, что один из дронов попал в жилое здание, еще один беспилотник попал в здание социальной инфраструктуры.

Напомним также, что 29 декабря Российская Федерация снова устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Обо всех подробностях читайте в новости.

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