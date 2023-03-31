"Ніколи не пробачимо": Зеленський про річницю звільнення Бучі від окупантів

Україна ніколи не пробачить звірства російських окупантів і покарає всіх винних.

Сьогодні, 31 березня, рівно рік, як українські воїни звільнили Бучу від російського війська. Місто перебувало під окупацією 33 днів.

Про це нагадав президент України Володимир Зеленський.

"Буча. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9000 російських воєнних злочинів", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що нині 365 днів, як Буча знову вільне українське місто, та є символом звірств армії Росії.

"Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних", - додав президент.

Нагадаємо:

наприкінці березня 2022 року війська Росії пішли з Київської області, зокрема і з Бучі. 31 березня до міста увійшли українські військові, а також журналісти іноземних видань, які задокументували наслідки російської окупації.

3 лютого 2023 року очільник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов заявив, що у Київській області виявили 1 369 тіл убитих окупантами мирних жителів. 197 загиблих залишаються неідентифікованими. Безвісти зниклими вважають 300 осіб.

Україна ідентифікувала 91 російського військового, причетного до злочинів у Бучі Київської області, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

За його словами, під час окупації російські окупанти скоїли в Бучанському районі Київської області понад 9 тисяч воєнних злочинів, вбили понад 1 700 цивільних, із них близько 700 — у Бучі.

У Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, які перебували під окупацією росіян, продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів. У звільнених від окупантів населених пунктах Київської області тіла загиблих цивільних виявляють у братських могилах, підвалах та колодязях.

Читайте також: