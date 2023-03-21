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Прем’єр-міністр Японії відвідав Бучу: фото

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Прем’єр-міністр Японії відвідав Бучу: фото

Фото: Associated Press

Кісіда Фуміо від імені своєї нації висловив скорботу за загиблими.

Прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо під час візиту в Україну відвідав Бучу - місто, яке стало символом жорстокості російських окупантів.

Про це пише Reuters.

Кісіду супроводжували перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Японський прем’єр поклав квіти біля церкви, де ховали мирних жителів, убитих росіянами.

"Обурливою є ця жорстокість для мене. Дозвольте від імені моєї нації висловити скорботу за тими, хто загинув", — зазначив прем’єр.

У Києві Кішіда проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським стосовно підтримки Японією відбудови України, а потім вирушить до Польщі.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Японія вимагає від Росії повернути північні території. Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський. 

Також Японія заборонила постачання до Росії напівпровідників та 3D-принтерів. Японія заборонить експорт до Росії товарів, які можуть зміцнювати російську промисловість та використовуватися підприємствами військово-промислового комплексу, зокрема, для виготовлення безпілотників. 

Буча, Ірпінь, Бородянка. Кориневич - про міжнародний трибунал для російських окупантів

Буча, Ірпінь, Бородянка. Кориневич - про міжнародний трибунал для російських окупантів

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Дата публікації
Перегляди
1421
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