Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Китай та Росія зробили спільну заяву: про що йдеться

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
6848
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Китай та Росія зробили спільну заяву: про що йдеться

Фото: Associated Press

Більшість тез стосувалися США та України.

Китай та Росія зробили спільну заяву.

Більшість тез стосувалися США та України.

Основні тези оприлюднило російське пропагандистське агентство ТАРС.

  • РФ позитивно оцінює позицію Китаю щодо України, а Китай позитивно оцінює готовність РФ до запуску переговорів;
  • РФ і Китай стурбовані ризиками у зв'язку зі створенням AUKUS та їх планами щодо будівництва атомних підводних човнів;
  • РФ і Китай закликають AUKUS суворо виконувати свої зобов'язання щодо нерозповсюдження зброї масового знищення;
  • РФ та КНР планують зміцнити всеосяжне партнерство у сфері енергетики;
  • РФ і Китай вважають, що для вирішення української кризи треба запобігати блоковому протистоянню та розпалюванню конфлікту;
  • РФ і Китай стурбовані військово-біологічною діяльністю США, вимагають дати з цього приводу роз'яснення;
  • РФ та КНР розширять наукові обміни для забезпечення технологічного лідерства двох країн;
  • РФ і Китай закликають уникати деградації кризи в Україні та її переходу "у неконтрольовану фазу";
  • Росія та Китай виступають проти всіх односторонніх санкцій, встановлених в обхід РБ ООН.

Крім того, у спільній заяві за підсумками переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна, зокрема, йдеться, що РФ та КНР:

  • мають намір надавати взаємну підтримку захисту інтересів один одного, перш за все, суверенітету, територіальної цілісності, безпеки;
  • домовилися регулярно проводити спільні патрулювання на морі та в повітрі, а також спільні навчання;
  • закликають припинити всі кроки, що сприяють ескалації напруженості та затягування бойових дій в Україні;
  • висловлюють велике занепокоєння посиленням зв'язків НАТО з країнами АТР з військових питань;
  • закликають НАТО поважати суверенітет інших держав та їхні інтереси;
  • виступають проти нав'язування однією державою іншим країнам своїх цінностей, немає "вищої демократії";
  • висловлюють занепокоєння у зв'язку із ситуацією на Корейському півострові, закликають усі зацікавлені держави виявляти спокій та стриманість.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув з триденним візитом до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. 

У вівторок, 21 березня, відбудуться переговори в розширеному складі і підписання офіційних документів. Одна з ключових тем перемовин – війна РФ проти України та китайський "мирний план".

Під час зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін зазначив, що РФ уважно ознайомилась із китайським планом "мирного врегулювання в Україні" та "з повагою ставиться до ініціатив Китаю щодо цього.

У МЗС України розраховують, що Сі Цзіньпін використає свій вплив на Путіна, щоб припинити війну. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру. 

Нагадаємо, Сі Цзіньпін запросив Путіна до Китаю.

Китай хоче "примазатися" до завершення війни: Таємні розмови Сі Цзіньпіна і Путіна

Китай хоче "примазатися" до завершення війни: Таємні розмови Сі Цзіньпіна і Путіна

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
6848
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація