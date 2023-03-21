Китай та Росія зробили спільну заяву: про що йдеться

Більшість тез стосувалися США та України.
Китай та Росія зробили спільну заяву.
Більшість тез стосувалися США та України.
Основні тези оприлюднило російське пропагандистське агентство ТАРС.
- РФ позитивно оцінює позицію Китаю щодо України, а Китай позитивно оцінює готовність РФ до запуску переговорів;
- РФ і Китай стурбовані ризиками у зв'язку зі створенням AUKUS та їх планами щодо будівництва атомних підводних човнів;
- РФ і Китай закликають AUKUS суворо виконувати свої зобов'язання щодо нерозповсюдження зброї масового знищення;
- РФ та КНР планують зміцнити всеосяжне партнерство у сфері енергетики;
- РФ і Китай вважають, що для вирішення української кризи треба запобігати блоковому протистоянню та розпалюванню конфлікту;
- РФ і Китай стурбовані військово-біологічною діяльністю США, вимагають дати з цього приводу роз'яснення;
- РФ та КНР розширять наукові обміни для забезпечення технологічного лідерства двох країн;
- РФ і Китай закликають уникати деградації кризи в Україні та її переходу "у неконтрольовану фазу";
- Росія та Китай виступають проти всіх односторонніх санкцій, встановлених в обхід РБ ООН.
Крім того, у спільній заяві за підсумками переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна, зокрема, йдеться, що РФ та КНР:
- мають намір надавати взаємну підтримку захисту інтересів один одного, перш за все, суверенітету, територіальної цілісності, безпеки;
- домовилися регулярно проводити спільні патрулювання на морі та в повітрі, а також спільні навчання;
- закликають припинити всі кроки, що сприяють ескалації напруженості та затягування бойових дій в Україні;
- висловлюють велике занепокоєння посиленням зв'язків НАТО з країнами АТР з військових питань;
- закликають НАТО поважати суверенітет інших держав та їхні інтереси;
- виступають проти нав'язування однією державою іншим країнам своїх цінностей, немає "вищої демократії";
- висловлюють занепокоєння у зв'язку із ситуацією на Корейському півострові, закликають усі зацікавлені держави виявляти спокій та стриманість.
Візит Сі Цзіньпіна до Москви
Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув з триденним візитом до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.
У вівторок, 21 березня, відбудуться переговори в розширеному складі і підписання офіційних документів. Одна з ключових тем перемовин – війна РФ проти України та китайський "мирний план".
Під час зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін зазначив, що РФ уважно ознайомилась із китайським планом "мирного врегулювання в Україні" та "з повагою ставиться до ініціатив Китаю щодо цього.
У МЗС України розраховують, що Сі Цзіньпін використає свій вплив на Путіна, щоб припинити війну. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.
Нагадаємо, Сі Цзіньпін запросив Путіна до Китаю.
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