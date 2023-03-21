Китай та Росія зробили спільну заяву: про що йдеться

Китай та Росія зробили спільну заяву.

Більшість тез стосувалися США та України.

Основні тези оприлюднило російське пропагандистське агентство ТАРС.

РФ позитивно оцінює позицію Китаю щодо України, а Китай позитивно оцінює готовність РФ до запуску переговорів;

РФ і Китай стурбовані ризиками у зв'язку зі створенням AUKUS та їх планами щодо будівництва атомних підводних човнів;

РФ і Китай закликають AUKUS суворо виконувати свої зобов'язання щодо нерозповсюдження зброї масового знищення;

РФ та КНР планують зміцнити всеосяжне партнерство у сфері енергетики;

РФ і Китай вважають, що для вирішення української кризи треба запобігати блоковому протистоянню та розпалюванню конфлікту;

РФ і Китай стурбовані військово-біологічною діяльністю США, вимагають дати з цього приводу роз'яснення;

РФ та КНР розширять наукові обміни для забезпечення технологічного лідерства двох країн;

РФ і Китай закликають уникати деградації кризи в Україні та її переходу "у неконтрольовану фазу";

Росія та Китай виступають проти всіх односторонніх санкцій, встановлених в обхід РБ ООН.

Крім того, у спільній заяві за підсумками переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна, зокрема, йдеться, що РФ та КНР:

мають намір надавати взаємну підтримку захисту інтересів один одного, перш за все, суверенітету, територіальної цілісності, безпеки;

домовилися регулярно проводити спільні патрулювання на морі та в повітрі, а також спільні навчання;

закликають припинити всі кроки, що сприяють ескалації напруженості та затягування бойових дій в Україні;

висловлюють велике занепокоєння посиленням зв'язків НАТО з країнами АТР з військових питань;

закликають НАТО поважати суверенітет інших держав та їхні інтереси;

виступають проти нав'язування однією державою іншим країнам своїх цінностей, немає "вищої демократії";

висловлюють занепокоєння у зв'язку із ситуацією на Корейському півострові, закликають усі зацікавлені держави виявляти спокій та стриманість.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув з триденним візитом до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

У вівторок, 21 березня, відбудуться переговори в розширеному складі і підписання офіційних документів. Одна з ключових тем перемовин – війна РФ проти України та китайський "мирний план".

Під час зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін зазначив, що РФ уважно ознайомилась із китайським планом "мирного врегулювання в Україні" та "з повагою ставиться до ініціатив Китаю щодо цього.

У МЗС України розраховують, що Сі Цзіньпін використає свій вплив на Путіна, щоб припинити війну. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін запросив Путіна до Китаю.

Китай хоче "примазатися" до завершення війни: Таємні розмови Сі Цзіньпіна і Путіна

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