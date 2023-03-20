Про що будуть говорити Сі Цзіньпін і Зеленський: прогноз експерта

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у розмові з президентом України Володимиром Зеленським буде наполягати на ухваленні "мирного плану" КНР в інтересах Кремля. Але на серйозні проросійські рішення Україна не погодиться.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів політолог Микола Давидюк, коментуючи інформацію про те, що Сі Цзіньпін після відвідин Москви поспілкується з президентом України.

"Те, що він буде з Зеленським говорити - це добре. Ми можемо нав'язати свою позицію, запросити його сюди - наприклад, у Херсон, Маріуполь чи Бучу. Він буде просувати так званий китайський "мирний план". В непублічній частині він має дещо більш проукраїнські формулювання, але по своїй суті це російський план, написаний китайською мовою", - зазначив експерт.

Проте, на думку Давидюка, китайський лідер "не зможе витягти на якісь серйозні проросійські рішення - Україна не погодиться".

"Китай не є в цій війні домінуючою скрипкою, Китай нам не надавав зброю, а якщо почне надавати зброю Росії, то отримає санкції, які захлопнуть його економіку. На це він теж не наважиться... Він буде намагатися грати світового лідера - великий лідер вписується у війну, яка вже програна, ще й другим номером", - додав експерт.

Нагадаємо, за даними видання Financial Times, лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести телефонні переговори з українським президентом Володимиром Зеленським одразу після поїздки до Росії і зустрічі з Володимиром Путіним.

Володимир Путін під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви заявив, що уважно ознайомився із планом Китаю щодо "українського врегулювання" і натякнув на готовність до переговорів.

Своєю чергою, в МЗС України розраховують, що Сі Цзіньпін використає свій вплив на Путіна, щоб припинити війну. Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що Україна готова до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру.

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