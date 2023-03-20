О чем будут говорить Си Цзиньпин и Зеленский: прогноз эксперта

Лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским будет настаивать на принятии "мирного плана" КНР в интересах Кремля. Но на серьезные пророссийские решения Украина не согласится.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал политолог Николай Давыдюк, комментируя информацию о том, что Си Цзиньпин после посещения Москвы пообщается с президентом Украины.

"То, что он будет с Зеленским говорить – это хорошо. Мы можем навязать свою позицию, пригласить его сюда – например, в Херсон, Мариуполь или Бучу. Он будет продвигать так называемый китайский "мирный план". В непубличной части он имеет несколько более проукраинские формулировки, но, по своей сути, это российский план, написанный на китайском языке", — отметил эксперт.

Однако, по мнению Давидюка, китайский лидер "не сможет вытащить на какие-либо серьезные пророссийские решения — Украина не согласится".

"Китай не является в этой войне доминирующей скрипкой, Китай нам не поставлял оружие, а если начнет поставлять оружие России, то получит санкции, которые захлопнут его экономику. На это он тоже не решится... Он будет пытаться играть мирового лидера – великий лидер вписывается в уже проигранную войну, еще и вторым номером", — добавил эксперт.

Напомним, по данным издания Financial Times, лидер Китая Си Цзиньпин планирует провести телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским сразу после поездки в Россию и встречи с Владимиром Путиным.

Владимир Путин во время визита Си Цзиньпина в Москву заявил, что внимательно ознакомился с планом Китая по "украинскому урегулированию" и намекнул на готовность к переговорам.

В свою очередь, в МИД Украины рассчитывают, что Си Цзиньпин использует свое влияние на Путина, чтобы прекратить войну. Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что Украина готова к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира.

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