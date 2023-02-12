Обласна влада обмежила в’їзд до Бахмута для журналістів 

Від 13 лютого для роботи в Бахмуті журналістам необхідно буде отримувати спеціальну разову перепустку в обласній військовій адміністрації. Без неї до міста не пустять.

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОВА.

Перепустки видають військові спільно з правоохоронцями та Донецькою обласною військовою адміністрацією, для отримання перепустки необхідно мати акредитацію Збройних Сил України. Отримувати перепустки необхідно в Краматорську.

Раніше стало відомо, що солдати армії РФ намагаються оточити Бахмут, вони хочуть зайти до міста з півночі, у районі населених пунктів Красна Гора, Ягідна, Берхівка, та з півдня, де розташоване Іванівське.

Бахмут залишається головним напрямом удару російських окупантів на сході України.

Військові відбили позиції під Бахмутом

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