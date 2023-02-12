Областные власти ограничили въезд в Бахмут для журналистов

С 13 февраля для работы в Бахмуте журналистам необходимо будет получать специальный разовый пропуск в областной военной администрации. Без нее в город не пустят.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВА.

Пропуск выдают военные совместно с правоохранителями и Донецкой областной военной администрацией, для получения пропуска необходимо иметь аккредитацию Вооруженных Сил Украины. Получать пропуск необходимо в Краматорске.

Ранее стало известно, что солдаты армии РФ пытаются окружить Бахмут, они хотят зайти в город с севера, в районе населенных пунктов Красная Гора, Ягодная, Берховка и с юга, где расположено Ивановское.

Бахмут остается главным направлением удара российских оккупантов на востоке Украины.

Военные отразили позиции под Бахмутом

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