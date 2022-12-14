Одеська область - під атакою ворожих дронів-камікадзе

За неофіційною інформацією, системи ППО збили на півдні два ворожі безпілотники.

Ввечері 14 грудня Росія атакувала Одеську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Цікаво, що в регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

За неофіційною інформацією, системи протиповітряної оборони України збили на півдні два ворожі безпілотники. Близько 17:35 в області знову було чутно звуки вибухів. Повідомляється, що ППО спрацювала по іранських дронах.

У місцевих пабліках пишуть, що в бік Одещини ще летять ворожі дрони, випущені російськими окупантами.

Наразі офіційного коментаря щодо вибухів немає.

Росія атакувала 14 грудня Київ та область

Нагадаємо, що у середу вранці, 14 грудня, в Київській області та над столицею ППО збили 10 "шахедів". У ДСНС повідомили, що в Києві немає жертв та постраждалих від атаки іранських дронів. Вибух пошкодив адміністративну будівлю в Шевченківському районі.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що дрони летіли зі східного напрямку - східного узбережжя Азовського моря. ППО збили усі 13 дронів, які летіли на Київську область.

Вибухи у Києві 14 грудня: що відомо про ранкові обстріли

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