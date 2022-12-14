Одесская область — под атакой вражеских дронов-камикадзе

По неофициальной информации, системы ПВО сбили на юге два вражеских беспилотника.

Вечером 14 декабря Россия атаковала Одесскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Примечательно, что в регионе не объявляли воздушную тревогу.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

По неофициальной информации, системы противовоздушной обороны Украины сбили на юге два вражеских беспилотника. Около 17:35 в области снова были слышны звуки взрывов. Сообщается, что ПВО сработали по иранским дронам.

В местных пабликах пишут, что в сторону Одесщины летят вражеские дроны, выпущенные российскими оккупантами.

Пока официального комментария о взрывах нет.

Россия атаковала 14 декабря Киев и область

Напомним, что в среду утром, 14 декабря, в Киевской области и над столицей ПВО сбили 10 "шахедов". В ГСЧС сообщили, что в Киеве нет жертв и пострадавших от атаки иранских дронов. Взрыв повредил административное здание в Шевченковском районе.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, дроны летели с восточного направления – восточного побережья Азовского моря. ПВО сбили все 13 дронов, летевших на Киевскую область.

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