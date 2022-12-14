Арестович объяснил, почему все страны ООН обязаны защищать Украину

Россия откровенно декларирует необходимость уничтожения гражданской инфраструктуры Украины. Такие действия квалифицируются международным законодательством не иначе как геноцид.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, передает "FREEДОМ".

Он пояснил, что геноцид обязывает все страны-участницы ООН защищать страну, страдающую от этого преступления.

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"Таким образом, есть юридические, моральные и политические основания для такой помощи Украине. И после начала российских ударов по нашей инфраструктуре "Большая семерка", все остальные страны мира, страны НАТО, страны Европы резко интенсифицировали передачу соответствующих видов помощи. Я абсолютно не удивлюсь, если завтра будет объявлено о передаче нам современных комплексов противоракетной обороны", — заявил Арестович.

Советник ОП уверен, что Украина обязательно получит серьезные комплексы для защиты против баллистических ракет. Вопрос только в терминах.

"Если это будет завтра объявлено, то это будет серьезный вклад. Мир, наши партнеры находятся перед лицом необходимости обеспечить нам безопасность, прежде всего в сфере противовоздушной обороны, противоракетной обороны", — подытожил он.

Ранее Алексей Арестович рассказал, когда ждать затухания боевых действий.

Напомним, что по информации агентства CNN, администрация президента США Байдена завершает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Эту информацию подтвердила также корреспондентка "Голоса Америки" в Пентагоне Карла Бабб.

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