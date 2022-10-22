Окупаційна "влада" заявила, що на Каховській ГЕС відкрили всі затвори і скидують воду

Російські війська захопили Каховську ГЕС у перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

Російсько-окупаційна "влада" Херсонщини заявила, що почала скидувати воду із Каховської ГЕС вниз за течією Дніпра нібито для "мінімізування збитки у разі руйнування дамби".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди з посиланням на слова голови окупаційної "адміністрації" Нової Каховки Володимира Леонтьєва.

"ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Вона не зупиняла роботу жодного дня з 24 лютого. В останній тиждень збільшено скидання води, щоб у разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз за течією, була б меншою. Рівень води нижче за течією виріс, відкрито всі затвори, відбувається попереднє скидання води", - сказав так званий "посадовець".

Загроза підриву Каховської ГЕС

Російські окупанти готують теракт із підриву дамби Каховської ГЕС у Херсонській області, аби прикрити майбутній відступ, так вважають в Офісі президента та розвідці. Такі дії окупантів можуть спричинити катастрофічні наслідки для населення. Військовий експерт Віктор Ягун додав, українські військові не постраждають.

За даними ГУР, саму ГЕС замінували ще у квітні, а зараз мінують шлюзи та опори. Також там поінфомрували, що на дамбі стоять два військові тентовані "КамАЗи" з вибухівкою.

У разі аварії на Каховській ГЕС усі міста і села, що лежать нижче греблі, будуть або підтоплені, або затоплені повністю. У зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном, а сотні тисяч людей можуть постраждати.

Каховська ГЕС на Херсонщині скидає воду з водосховища