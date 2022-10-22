"Завжди буду в твоєму кутку, брате": Майк Тайсон зворушливо підтримав Усика та Україну (відео)

Легендарний американський боксер Майк Тайсон висловив солідарність з Олександром Усиком та українським народом у війні проти російських окупантів.

Під час благодійного вечора в Лос-Анджелесі, організованого українським чемпіоном для збирання коштів на допомогу своїй батьківщині, "Залізний Майк" закликав усіх долучитися до пожертвувань Usyk Foundation.

"Хочу привітати чемпіона Усика з усіма його великими досягненнями. Я завжди буду в твоєму кутку, брате. Будь ласка, підтримайте його фонд. Усик намагається допомогти своїй країні у цьому бою. Благословення Україні", - звернувся Тайсон до учасників благодійного заходу в Каліфорнії.

Раніше повідомлялося, що на цьому благодійному вечорі Усик отримав спеціальний пояс від WBC, який зроблений у кольорах прапора України.

Нагадаємо, нещодавно Усик став новим амбасадором United24 - державної фандрейзингової платформи, яка була створена з метою збору коштів на підтримку України.

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