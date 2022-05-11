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Окупанти двічі обстріляли Дніпропетровську область

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Окупанти двічі обстріляли Дніпропетровську область

Фото: В'ячеслав Швець

У ніч проти 11 травня російські окупанти обстріляли околиці Великої Костромки і Ганнівки у Криворізькому районі у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Житловий сектор цілий, люди також. Більше ніяких надзвичайних ситуацій в області не сталося. Наразі у всіх громадах все спокійно", - зазначив він.

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч проти 10 травня декілька разів оголошували повітряну тривогу. Місто обстрілів не зазнало, однак російські окупанти з артилерії відкрили вогонь по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині.

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