Окупанти двічі обстріляли Дніпропетровську область

У ніч проти 11 травня російські окупанти обстріляли околиці Великої Костромки і Ганнівки у Криворізькому районі у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Житловий сектор цілий, люди також. Більше ніяких надзвичайних ситуацій в області не сталося. Наразі у всіх громадах все спокійно", - зазначив він.

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч проти 10 травня декілька разів оголошували повітряну тривогу. Місто обстрілів не зазнало, однак російські окупанти з артилерії відкрили вогонь по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 76-го дня війни

Читайте також: