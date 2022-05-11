Оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область

В ночь на 11 мая российские оккупанты обстреляли окрестности Великой Костромки и Анновки в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

"Жилищный сектор цел, люди тоже. Больше никаких чрезвычайных ситуаций в области не произошло. Сейчас во всех общинах все спокойно", — отметил он.

Напомним, в Днепре в ночь на 10 мая несколько раз объявляли воздушную тревогу. Город обстрелам не подвергся, однако российские оккупанты из артиллерии открыли огонь по Зеленодольской общине на Днепропетровщине.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 76-го дня войны

Читайте также: