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Оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область

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Оккупанты дважды обстреляли Днепропетровскую область

Фото: Вячеслав Швец

В ночь на 11 мая российские оккупанты обстреляли окрестности Великой Костромки и Анновки в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

"Жилищный сектор цел, люди тоже. Больше никаких чрезвычайных ситуаций в области не произошло. Сейчас во всех общинах все спокойно", — отметил он.

Напомним, в Днепре в ночь на 10 мая несколько раз объявляли воздушную тревогу. Город обстрелам не подвергся, однако российские оккупанты из артиллерии открыли огонь по Зеленодольской общине на Днепропетровщине.

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