Окупанти ховають ППО серед мирних мешканців – Гуменюк про ситуацію на Херсонщині

Російські військові на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини намагаються маневрувати та розсереджувати свої сили, зокрема, прикриваючись мирним населенням, через успішну роботу Збройних сил України.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла про поточну ситуацію на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

"Наразі ми спостерігаємо, що ворог намагається маневрувати, розсереджувати свої сили та засоби, оскільки наша результативна контрбатарейна робота за минулі дві доби була переконливою. Ворог вкотре позбавився танка, складу боєприпасів, декількох човнів, які вони перед цим облаштували для висадження диверсійно-розвідувальних груп на островах. Також ми скоротили їм військо на 12 окупантів. Тому вони зараз вишукують способи заховати серед мирних мешканців свої сили ППО, склади з боєприпасами і зосередження сил та засобів – техніки, особового складу так, щоб не бути ураженими", - розповіла вона.

Гуменюк також наголосила, що окупанти за минулу добу, обстрілюючи Херсонщину, вбили одну цивільну людину та поранили п’ятьох на правому березі. Вони використовували дрони, до яких прив'язують розривні гранати.

"Це нова тактика ворога, яку вони застосовують, коли відчувають, що ми відтискаємо їх з лівого берега. Водночас ворог намагається переконувати мирне населення виїжджати разом з ними та окупаційною владою в напрямку Криму для того, щоб підвищити щільність населення в тих районах, куди вони переїжджають, аби почуватися більш захищеними", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Гуменюк пояснила, чому окупанти змінили тактику і тепер атакують Україну з півночі.

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