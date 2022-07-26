Окупанти стягують важке озброєння у бік Херсона - мер Мелітополя

25 липня через окупований Мелітополь пройшло три великі ворожі колони.
Російські окупанти перекидають важке озброєння у тимчасово окупований Херсон.
Про це 26 липня в ефірі телемарафону у слоті ТСН повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"За останні три дні вони (ред. - російські окупанти) роблять велике перекидання важкого озброєння через тимчасово окуповані території. Так, вчора через місто Мелітополь пройшло три колони техніки у бік Херсона, яка налічувала в цілому 100 одиниць важкого озброєння, понад 20 танків, машин десанту", - зазначив він.
Федоров також наголосив, що росіяни не випускають людей з тимчасово окупованих територій регіону аби використовувати їх у якості живого щита.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 153-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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