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Росіяни обстріляли Чугуїв: пошкоджена газова труба

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Росіяни обстріляли Чугуїв: пошкоджена газова труба

Фото: Associated Press

Вранці 26 липня близько 04:50 у Чугуєві Харківської області пролунали вибухи.

Армія держави-терористки обстріляла місто. Боєприпас пошкодив газову трубу на вводі до приватного будинку.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

"Утворився вогняний факел, котрий швидко загасили рятувальники з Луганської області, котрі стоять на бойовому чергуванні у Чугуївському районі Харківщини", - йдеться у повідомленні.

Крм того, рятувальники продовжили розбирати завали Будинку культури у Чугуєві, який РФ зруйнувала 25 липня. Зазначається, що під завалами можуть перебувати люди.

Також минулої доби рятувальники гасили пожежу в Циркунах: внаслідок обстрілу РФ горів будинок на площі у 150 кв. м.

Як повідомлялося, також армія держави-терористки близько 05:00 26 липня завдала ударів по цивільній інфраструктурі Слобідського району Харкова. Унаслідок ворожого обстрілу спалахнув дах будівлі автосалону. Крім того, кілька снарядів влучили по відкритих територіях. Попередньо, постраждалих внаслдідок російської атаки немає. 

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