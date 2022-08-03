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Окупанти в Маріуполі під нуль обчистили депозитні скриньки містян

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Окупанти в Маріуполі під нуль обчистили депозитні скриньки містян

Фото: Getty Images

Російські окупанти обчистили депозитні скриньки жителів тимчасово захопленого Маріуполя.

 Росіяни обікрали депозитні скриньки у відділенні ПУМБ.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У приміщенні ПУМБ в Маріуполі розташовувалися депозитні скриньки. Що і скільки там зберігали маріупольці - невідомо. Але точно зберігали найцінніше, до початку другої фази війни вони були закриті. Зараз вони абсолютно вичищені, під нуль", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, в Маріуполі росіяни розпочали "фільтрацію" людей віком від 70 років.

Як повідомлялося, Стас Боклан розповів, що окупанти знищили квартиру у Маріуполі, де він жив, та вбили його колег.

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