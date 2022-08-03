Реванш Усик - Джошуа: скільки зароблять боксери за повторну дуель

Визначився гонорар чемпіона світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександра Усика в повторному бою з британцем Ентоні Джошуа.

Зазначимо, що на відміну від першої дуелі між цими боксерами грошова винагорода для обох боксерів буде значно більшою. Особливо це стосується Усика, адже за підсумками першого бою він отримав у п'ять разів менше, ніж британець.

Так, за інформацією журналіста Talk Sport Майкла Бенсона, другий двобій має принести боксерам 65 мільйонів фунтів ( 80 млн доларів ).

Раніше промоутер Усика Олександр Красюк повідомив про те, що загальний гонорар буде поділений 50 на 50. Тобто, грошова винагорода Усика за бій-реванш із Джошуа становить 40 мільйонів доларів. Цікаво, що в першому бою, за інформацією ЗМІ, гонорар Усика становив 3 млн фунтів (4,08 млн доларів), а Джошуа - 15 млн фунтів (20,4 млн доларів).

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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