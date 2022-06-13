Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: поцілили в центр міста, є загиблі

Росія вночі обстріляла Дніпропетровську область. Є загиблі та поранені. Зруйновані житлові будинки.
Російські окупанти у ніч проти 13 червня з "Ураганів" вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади в Дніпропетровській області. У Зеленодольську поцілили в центр міста.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені.
У Великій Костромці, без постраждалих. Село частково без світла.
"У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами", - написав він.
Нагадаємо, у Дніпрі вранці 10 червня пролунав вибух. Російські окупанти вдарили ракетою по Дніпровському району.
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