Хакери зламали російські телеканали і показали правду про війну: відео

У день Росії супутникове мовлення центральних російських телеканалів за кордоном було перерване заставками із правдою про війну в Україні та траурною фотографією Путіна.

У неділю, 12 червня, коли у РФ святкували день Росії, хакери зламали центральні російські телеканали, які через супутник ведуть мовлення за кордоном. Замість звичної пропаганди кремлівських рупорів транслювалася правдива інформація про війну в Україні.

Як повідомляє російський письменник та журналіст Андрій Шипілов на своїй сторінці у Facebook, від кібератаки постраждали "Первый канал", "Россия" та НТВ.

На каналі "Россия" безупинно розповідали про те, як війна в Україні вдарила по гаманцю росіян. В ефірі говорили про "повний розвал економіки всередині країни", зниження експорту газу, збільшення вартості споживчого кошика та зникнення багатьох товарів з прилавків магазинів, що також впливає на зростання цін.

На "Первом канале" говорили про те, що втрати особового складу РФ за час війни перевищили 30 тисяч, а корупціонери та генерали "розкрали військовий бюджет”.

Водночас на НТВ показували ролик, в якому Росію називали "країною вдів", "країною злиденної армії", "країною на краю прірви" та "країною без майбутнього".

Також демонструвалася заставка із траурною фотографією Путіна на тлі танцю артистів у формі російських поліцейських.

Нагадаємо, Державний департамент США опублікував звернення держсекретаря Ентоні Блінкена до росіян з нагоди святкового дня Росії, який у РФ на державному рівні відзначають 12 червня.

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