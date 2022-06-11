Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини касетними снарядами

Дата публікації
Перегляди
2745
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини касетними снарядами

Через вибух боєприпасу зруйновано житловий будинок, загорівся гараж та сінник.

Ворог обстріляв Синельниківський район Дніпропетровщини касетними снарядами.

Агресор вдарив по Покровській громаді.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Касетний снаряд впав на подвір'ї приватного домоволодіння. Сталася пожежа в гаражі та сіннику. Загорання вже ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Через вибух у будинку вибиті вікна, зруйнований дах та стіни.

На городі рятувальники  знайшли 25 воронок від детонування касетних елементів.

Люди не постраждали.

Нагадаємо, у Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи.

Масової евакуації на Дніпропетровщині немає - місцева жителька

Масової евакуації на Дніпропетровщині немає - місцева жителька

Читайте також:

Наступна публікація