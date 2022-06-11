Російські окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини касетними снарядами

Через вибух боєприпасу зруйновано житловий будинок, загорівся гараж та сінник.

Ворог обстріляв Синельниківський район Дніпропетровщини касетними снарядами.

Агресор вдарив по Покровській громаді.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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"Касетний снаряд впав на подвір'ї приватного домоволодіння. Сталася пожежа в гаражі та сіннику. Загорання вже ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Через вибух у будинку вибиті вікна, зруйнований дах та стіни.

На городі рятувальники знайшли 25 воронок від детонування касетних елементів.

Люди не постраждали.

Нагадаємо, у Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи.

Масової евакуації на Дніпропетровщині немає - місцева жителька

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