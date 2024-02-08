П’яний окупант на Луганщині розстріляв своїх товаришів: фото

На території Луганської області, яка тимчасово окупована РФ, п’яний російський військовий відкрив вогонь з автомата по своїх товаришах по службі. В результаті — двоє “200-х”, а ще один — “300-ий”.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Як стало відомо, інцидент стався близько 3 години ночі 7 лютого. Під час спільної пиятики поблизу окупованого села Курячівка Луганської області 48-річний військовослужбовець російської в/ч 36994 Олександр Стеблін розстріляв трьох своїх товаришів.

Російський окупант Олександр Стеблін, який розстріляв трьох своїх товаришів / Фото: ASTRA

33-річний Рінат Халілов та 43-річний Павло Ляшенко загинули на місці. Прошитий кулями “бойового побратима” 39-річний Юрій Генералов потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням грудної клітки.

Саме з його слів і стало відомо про цей випадок, який призвів до неочікуваних втрат серед особового складу окупаційної армії.

Стрільця, який з невідомих наразі причин скосив автоматною чергою своїх товаришів і полегшив роботу ЗСУ, затримали та передали у руки російської військової поліції.

Нагадаємо, у полон ЗСУ потрапив російський "герой СВО" – серійний убивця, який розчленовував трупи і просидів у в'язниці майже 20 років, з них 6 років – в одиночній камері.

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