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ПАРЄ скликає термінове засідання щодо війни Росії в Україні

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ПАРЄ скликає термінове засідання щодо війни Росії в Україні

Associated Press

Засідання відбудеться у гібридному форматі.

Парламентська асамблея Ради Європи проведе 14 та 15 березня позачергове пленарне засідання, головною темою якого стануть наслідки російської агресії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

У понеділок вдень, 14 березня, Асамблея заслухає повідомлення Комітету міністрів, виконавчого органу Ради Європи. Опісля відбудеться обмін думками із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. 

Цілий день вівторка, 15 березня, буде присвячений терміновим дебатам.

Додамо, що очільник ПАРЄ Тіні Кокс запросив президента України Володимира Зеленського виступити перед Асамблеєю у режимі телеконференції. За попередніми даними, виступ українського лідера запланований на полудень 14 березня.

Нагадаємо, 16 березня надзвичайну зустріч проведуть мністри оборони країн НАТО. Зустріч відбудеться в режимі телеконференції під головуванням генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

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