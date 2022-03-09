ПАРЄ скликає термінове засідання щодо війни Росії в Україні

Засідання відбудеться у гібридному форматі.

Парламентська асамблея Ради Європи проведе 14 та 15 березня позачергове пленарне засідання, головною темою якого стануть наслідки російської агресії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

Також читайте Україна розраховує на рішення щодо членства в ЄС на саміті 11 березня

У понеділок вдень, 14 березня, Асамблея заслухає повідомлення Комітету міністрів, виконавчого органу Ради Європи. Опісля відбудеться обмін думками із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Цілий день вівторка, 15 березня, буде присвячений терміновим дебатам.

The consequences of Russia's aggression against Ukraine will be the only substantive topic on the agenda at an "extraordinary" hybrid meeting of the Assembly on 14-15 March. PACE will also hear from @CoE Secretary General @MarijaPBuric.



Full draft agenda:https://t.co/Y0ucx93kUE pic.twitter.com/8wjJoAY9Qa — PACE (@PACE_News) March 4, 2022

Додамо, що очільник ПАРЄ Тіні Кокс запросив президента України Володимира Зеленського виступити перед Асамблеєю у режимі телеконференції. За попередніми даними, виступ українського лідера запланований на полудень 14 березня.

Нагадаємо, 16 березня надзвичайну зустріч проведуть мністри оборони країн НАТО. Зустріч відбудеться в режимі телеконференції під головуванням генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

Читайте також: