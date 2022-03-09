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ПАСЕ созывает срочное заседание по войне России в Украине

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ПАСЕ созывает срочное заседание по войне России в Украине

Associated Press

Заседание состоится в гибридном формате.

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет 14 и 15 марта внеочередное пленарное заседание, главной темой которого станут последствия российской агрессии.

Об этом идет речь в сообщении на сайте ПАСЕ.

В понедельник днем, 14 марта, Ассамблея заслушает сообщение Комитета министров, исполнительного органа Совета Европы. Затем состоится обмен мнениями с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Целый день вторника, 15 марта, будет посвящен срочным дебатам.

Добавим, что глава ПАСЕ Тини Кокс пригласил президента Украины Владимира Зеленского выступить перед Ассамблеей в режиме телеконференции. По предварительным данным, выступление украинского лидера запланировано на полдень 14 марта.

Напомним, 16 марта чрезвычайную встречу проведут министры обороны стран НАТО. Встреча состоится в режиме телеконференции под председательством генсека Альянса Йенса Столтенберга.

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